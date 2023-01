Gabel Nottetempo Piumino Matrimoniale Microfibra Caldissimo, 320 gr/mq, Poliestere, Bianco, 205x250x2 cm

Descrizione Prodotto

Il Gruppo Gabel

Arricchisci ogni momento della tua giornata con i nostri tessuti di qualità e stile Made in Italy: dalla biancheria da letto per grandi e piccini ,a spugne e asciugamani per il bagno, da tavola e cucina ai copridivani e cuscini arredi per il soggiorno, la costante è sempre l’ attenzione alla qualità e la cura dei dettagli. E’ il prosieguo di una storia tutta italiana iniziata nel 1957 e che continua ancora oggi, in tutto il mondo, ogni giorno, mantenendo tutta la produzione e forti radici sul territorio italiano e assicurando una qualità della produzione distintiva e unica. Qualità, stile e amore “nel fare” sono i valori a cui ci ispiriamo, nonché il filo conduttore che lega tutti i brand del Gruppo Gabel.

Gabel, bella la casa bene tu.

I nostrI valori

Il Gruppo Gabel si è affermato nel mondo come un grande polo manifatturiero che produce in Italia, gestendo direttamente l‘intera filiera di prodotto, dallo stile, alla confezione. Gabel è un’azienda etica: fonda la sua attività su regole di condotta morale che la portano a svolgere la sua impresa tutelando in modo esplicito gli aspetti sociali e ambientali.

La nostra filosofia mette al centro il cliente ed il suo benessere.

Per noi benessere significa anche controllare l’impatto ambientale delle nostre produzioni, sviluppando costantemente strategie per un’impresa più eco-sostenibile: tutte le nostre unità produttive, gli uffici ed i negozi utilizzano solo energia pulita. La nostra realtà produttiva a Gorizia addirittura funziona grazie all’energia autoprodotta dalla nostra centrale idroelettrica sul fiume Isonzo. La nostra vocazione alla qualità totale è testimoniata anche dall’ attenzione alle persone e ai luoghi di lavoro, e dall ’impiego di materie prime prive di sostanza nocive.

PiuminI in microfibra anallergica

Per chi ama qualità e praticità.

I piumini con tessuto esterno e imbottitura in microfibra anallergica offrono:

– Incredibile morbidezza

– Una piacevole sensazione di benessere

– Igiene duratura

– L’assenza di sostanze nocive e il pieno rispetto dei requisiti per la salvaguardia della salute dell’uomo grazie alla certificazione Oeko-tek

– Un alto potere coibente e buona traspirabilità.

Prodotto senza sostanze nocive per la salute dell’uomo

Dimensione: 250 x 205 cm, per letto matrimoniale

Peso imbottitura 320 grammi per metro quadrato

Materiale: 100 % microfibra di poliestere