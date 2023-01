Gabel Completo Letto, Blu Wonderland, Singolo

Descrizione Prodotto

Gabel 1957 impronta italiana, passione nel creare biancheria per la casa di qualità, con stile e carattere per rendere unici tutti gli ambienti di casa.

Non tutti sanno che l’attività di Gabel 1957 inizia negli anni del dopoguerra (1936), con una rete di negozi a Milano chiamati i Magazzini Ambrosiani del Popolo, dove si vende tela, mussola e lino a metro. Nel 1948 viene creato un piccolo laboratorio di abili ricamatrici per confezionare il tessuto, impreziosendolo con pizzi e ricami.

La volontà era di dare un servizio alla emergente borghesia che, lontana dal pensare di confezionare e ricamare la biancheria in casa, come era tradizione, si affidava ad un negozio comprando il prodotto finito. Un primo passo imprenditoriale che ha portato nei primi anni cinquanta alla necessità di ingrandire il laboratorio di confezione, assumendo personale e costruendo una sede nel comasco con un magazzino di prodotto finito da inviare ai negozi.

È con l’avvento della stampa, successivo a filatura e tessitura, che Gabel 1957 inizia il suo percorso di verticalizzazione delle fasi produttive, coprendo man mano tutto il processo produttivo. Gabel spa viene fondata nel 1957 nella provincia di Como, distretto tessile famoso in tutto il mondo per fornire i più bei tessuti alle più importanti case di moda.

È in questo territorio, ricco di tradizione tessile, che Gabel 1957 si sviluppa scegliendo di gestire direttamente tutte le fasi della produzione: dalla tessitura, alla tintoria, stampa, finissaggio, confezione, fino al controllo qualità. Scelta che la caratterizza e la contraddistingue nel panorama tessile europeo. Soprattutto oggi, controcorrente nel produrre in Italia, per garantire alti standard qualitativi, costanti nel tempo, e poter contemporaneamente portare avanti i valori di sostenibilità ambientale che da sempre le appartengono.

Colore: blu wonderland

Lavabile in lavatrice a 60 gradi

Materiale: 100 % cottone

Dimensioni: lenzuolo 160 x 280 cm, sottolenzuolo 90 x 200 cm, federa 50 x 80 cm