Gabbiano Farmamed Mantova sfida Acqui Terme

La Gabbiano Farmamed Mantova deve ripartire dopo tre sconfitte consecutive. Le ultime tre uscite sono state deludenti, in particolare la sconfitta contro la Personal Time San Donà, considerata una squadra alla portata della Gabbiano. Il prossimo incontro è contro la CTE Negrini Acqui Terme, allenata dall’ex allenatore Simone Serafini, che ha guidato la Gabbiano per quattro anni.

Lo schiacciatore Roberto Pinali afferma che il gruppo ha reagito bene alla sconfitta e si è compattato, lavorando sodo in settimana. Tuttavia, la sconfitta di San Donà è considerata più grave delle due precedenti e il team vuole uscire il prima possibile da questo trend negativo.

La CTE Negrini Acqui Terme è una squadra di spessore, attualmente sesta in classifica, con elementi come l’opposto Argenta e i martelli Petras e Botto. Pinali analizza la squadra avversaria, affermando che è costruita per stare nelle prime posizioni, ma attualmente è più giù del previsto a causa del cambio di allenatore. La partita sarà molto tosta e dovrà essere giocata punto a punto.

L’unico indisponibile per la Gabbiano è lo schiacciatore Leonardo Baciocco, che si è infortunato sette giorni fa. La squadra conta sul sostegno del pubblico per superare questa difficoltà.