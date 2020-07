“Genova è una città che ha grandi capacità, in termini di risorse; il fatto di essere riuscita a superare una tragedia come quella recentissima del Morandi significa avere capacità di reagire. L’essenziale è capire che cosa c’è ancora che non va: cose che non vanno ovviamente ce ne sono, il succo è che si correggano e si vada davanti, si guardi a un futuro che non può essere un futuro con il privilegio di pochi ma dev’essere un futuro con una capacità di uguaglianza e soddisfazione di bisogni di massa. Non solo a Genova ma in tutto il paese”. Lo afferma all’Adnkronos Giuliano Giuliani, il padre di Carlo Giuliani, manifestante ucciso durante gli scontri del G8 di Genova, del quale domani ricorrono i 19 anni dalla morte.

