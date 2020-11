Anche Vincenzo Vecchi, l’ex no global ricercato per i fatti del G8 di Genova del 20010 e che è stato arrestato in Francia nell’agosto del 2019 dopo una latitanza di 8 anni, ricorre in Cassazione. La decisione, annunciata dal Comitato di solidarietà a Vecchi e confermata dai suoi avvocati Catherine Glon e Maxime Tessier, fa seguito a quella del Procuratore di Angers che lo scorso 6 novembre aveva deciso di ricorre in Cassazione contro la decisione della Corte di Appello di Angers che il 4 novembre non aveva riconosciuto il reato di devastazione e saccheggio e rifiutato l’estradizione in Italia di Vincenzo Vecchi. “Abbiamo presentato anche noi un ricorso. Ora la Corte di Cassazione potrà riesaminare l’insieme del dossier”, spiega Glon all’Adnkronos.

Fonte