La Corte di Cassazione francese, secondo quanto apprende l’Adnkronos, si riunirà il 15 dicembre per decidere le sorti di Vincenzo Vecchi, l’ex no global ricercato per i fatti del G8 di Genova del 2001 e che è stato arrestato in Francia nell’agosto del 2019 dopo una latitanza di 8 anni. La Cassazione, nel corso dell’udienza che si svolgerà a Parigi, esaminerà il ricorso presentato dal Procuratore di Angers in seguito alla decisione della Corte di Appello del 4 novembre che non aveva riconosciuto il reato di devastazione e saccheggio e rifiutato l’estradizione in Italia dell’ex no global e quello presentato da Vincenzo Vecchi. Intanto nonostante le difficoltà legate al contesto attuale continua la mobilitazione del Comitato di Solidarietà a Vincenzo Vecchi.

Fonte