G7 Tecnologia e Digitale, Butti: “Stiamo avviando una solida collaborazione globale su digitale e IA”

Questa mattina si è svolta a Cernobbio, sotto la Presidenza italiana del G7, una riunione ministeriale focalizzata su Tecnologia e Digitale. Presieduta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessio Butti, la riunione ha portato all’adozione di un comunicato congiunto che evidenzia i risultati ottenuti dalla Presidenza italiana. L’incontro si inserisce in un percorso iniziato a Trento, proseguendo il lavoro svolto durante la Presidenza giapponese del 2023. Butti ha dichiarato che questo vertice pone l’Italia al centro del dibattito globale su temi cruciali per il benessere dei cittadini.

La Presidenza italiana ha promosso lo sviluppo etico dell’Intelligenza Artificiale (IA), migliorando l’accesso ai servizi digitali e cercando punti comuni tra i diversi approcci all’identità digitale. Sono stati presentati strumenti per la trasformazione digitale, come il Toolkit per l’IA, il Compendio sui Servizi Pubblici Digitali e la Mappatura degli approcci di Identità Digitale. È stato anche avviato un sistema di monitoraggio pilota per il Codice di Condotta del Processo di Hiroshima sull’IA.

L’IA, considerata un campo di innovazione promettente, deve rispettare i valori democratici e i diritti umani. Il Toolkit sviluppato dalla Presidenza italiana riconosce tendenze e contesti normativi tra i Paesi G7, proponendo esempi di buone pratiche per un uso etico dell’IA. Inoltre, la Presidenza ha lavorato alla creazione di un meccanismo di monitoraggio per il Codice di Condotta, lanciando una fase pilota che ha coinvolto venti organizzazioni in dieci Paesi, con i risultati da presentare in un rapporto sintetico.

Un’infrastruttura pubblica digitale robusta, come illustrato nel Compendio sui Servizi Pubblici Digitali, è fondamentale per garantire un accesso sicuro e inclusivo ai servizi essenziali, migliorando la resilienza nazionale. La Mappatura degli approcci di Identità Digitale è stata realizzata per identificare caratteristiche comuni tra le pratiche adottate dai membri G7, rispondendo così a sfide come l’esclusione digitale e la sicurezza informatica. Questo approccio mira a supportare l’orientamento delle future attività del G7 e di altri forum internazionali in ambito digitale.