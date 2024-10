G7 Interno, foto di famiglia delle delegazioni davanti al carro di Mirabella

Una foto di famiglia è stata scattata davanti al carro di Mirabella Eclano, in occasione del G7 dei ministri dell’Interno, ospitato a Villa Orsini. Nonostante la pioggia intermittente, la foto ha visto come sfondo l’obelisco di paglia intrecciata alto 25 metri, simbolo della cittadina e del vertice stesso. Nello scatto, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, si trova al centro, circondato da importanti figure internazionali. Tra i presenti, il vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas e il commissario europeo per gli Affari interni, Ilva Johannsson, insieme ai ministri dell’Interno di diversi paesi: Bruno Retailleau (Francia), Nancy Faeser (Germania), Dominic Leblanc (Canada) e Yoshinobu Kusunoki (Giappone). Anche il segretario di Stato del Regno Unito, Yvette Cooper, ha partecipato, insieme al vice procuratore generale degli Stati Uniti, Lisa Monaco, e ad Adam Hunter del Dipartimento per l’immigrazione del ministero della Sicurezza interna degli USA. Il direttore di Interpol, Jurgen Stock, e la direttrice dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine, Ghada Waly, hanno completato il gruppo.

Dopo il momento fotografico, i lavori del vertice sono proseguiti con la seconda sessione dedicata alla sicurezza nel settore Cyber e alle criptovalute. Questo incontro rappresenta un’importante occasione per discutere le sfide contemporanee legate alla sicurezza, in particolare nel contesto digitale in continua evoluzione e con l’emergere delle valute virtuali, che pongono nuove sfide e opportunità per le politiche internazionali.

Il G7 ha come obiettivo la cooperazione internazionale nella lotta contro la criminalità e per garantire la sicurezza dei cittadini. Le discussioni si concentrano sull’importanza della collaborazione tra paesi, nella consapevolezza che le minacce attuali richiedono risposte coordinate e globali. Oltre ai temi di sicurezza tradizionale, come la gestione delle migrazioni e la lotta al terrorismo, il vertice affronta anche tematiche emergenti come la cybersecurity, mettendo in evidenza il ruolo cruciale della tecnologia nella protezione delle nazioni. La presenza di numerosi rappresentanti internazionali sottolinea la rilevanza di questo incontro e la volontà di cooperare per garantire un futuro più sicuro.