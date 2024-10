G7 Difesa Napoli, scontri durante il corteo: cosa è successo

Momenti di forte tensione si sono verificati a Piazza Carità durante il corteo anti G7 della Difesa a Napoli, che ha cercato di avvicinarsi a Palazzo Reale, luogo del summit, nonostante fosse stato vietato dalla Questura di Napoli. La testa del corteo, armata di tre cartelloni che chiedevano la fine del conflitto in Medio Oriente, ha preso direzione verso via Roma, in prossimità del Palazzo Reale, dirigendosi verso un contingente di polizia in assetto anti sommossa. La decisione dei manifestanti di forzare il blocco ha portato a scontri diretti: le prime file del corteo hanno lanciato bottiglie verso gli agenti, che hanno risposto con la forza riportando indietro il corteo e utilizzando lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Nonostante la tensione, non si sono registrati feriti, e dopo pochi minuti, la situazione è tornata alla calma.