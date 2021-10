Il tiro al bersaglio di cui è oggetto ormai da settimane non la smonta. In una delle settimane più difficili del suo ministero, quella dell’organizzazione dei servizi di sicurezza in vista del G20, Luciana Lamorgese dice: ” A fine settimana abbiamo un evento importantissimo. il G20: è un momento di grande stress che stiamo vivendo, ma abbiamo la pazienza di Giobbe, pazienza e tolleranza. Tutto quello che io affronto lo affronto con grande serenità, non pensando a quello che alcune parti politiche vengono a dire. Siamo una squadra. Sono un prefetto cresciuto in questa amministrazione e metto tutto il mio impegno e la professionalità acquisita in tanti anni e questo non ce la toglie nessuno, nessuna valutazione esterna”.

Davanti ai poliziotti, Luciana Lamorgese difende la scelta di sciogliere il blocco davanti al porto di Trieste con l’uso degli idranti. E spiega: ” A Trieste, siamo stati criticati. Lì non c’erano più lavoratori che erano entrati a lavorare, ma frange estremiste arrivate da tutte le parti d’Italia, anche da fuori, perchè ne volevano fare una manifestazione di carattere nazionale. Lì anche le forze di polizia non hanno usato manganelli, ma hanno cercato di allontanare i manifestanti. Con

i tir che aspettavano fuori del porto, il bilanciamento degli interessi prevedeva anche gli interessi della città, bisognava procedere con lo sgombero leggero. Il momento è stato complicato e lo abbiamo vissuto con sacrificio e responsabilità”,

La ministra ha riepilogato i numeri già forniti durante la sua relazione al Parlamento della scorsa settimana sugli scontri di Roma del 9 ottobre: ” E’ stato un periodo difficilissimo per tutti noi, per le forze di polizia in particolare.

Quest’anno abbiamo avuto 13.800 manifestazioni, di cui 5.400 contro provvedimenti del Governo e 3.500 sul Covid. E’ difficile per un poliziotto operare cercando di bilanciare diritti in competizione, come quello di manifestare e quello alla salute pubblica. Questo bilanciamento richiede grande professionalità, comprendere la situazione e cercare di arrivare ad una composizione del conflitto nella maniera più soft possibile ma con la determinazione e la fermezza necessarie”.

“Il nostro è un mestiere complicato e noi possiamo essere accusati di tante cose, siamo fallaci in quanto uomini e donne e non è detto che vada sempre tutto bene, ma noi ce la mettiamo sempre tutta e non è sempre facile riuscire a far andare tutto bene. E’ ingeneroso fare valutazioni su singoli episodi senza cogliere il senso di mesi, anni, in cui si è lavorato tutti i giorni quando in tanti avevano l’opportunità di preservarsi stando a casa. Un decimo della nostra forza lavorativa si à ammalata, 17 colleghi sono morti e quindi io ritengo che le valutazioni andrebbero fatte nel complesso e con grande serenità”, ha aggiunto il capo della Polizia Giannini.