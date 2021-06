CATANIA – Gli effetti della pandemia sull’istruzione e sulla transizione al mondo del lavoro, in particolare per le fasce più deboli: i giovani, le donne. Ma soprattutto, la ricostruzione, le urgenze come quella di far tornare tutti gli alunni a scuola, colmare il digital divide, coniugare educazione e crescita inclusiva. In una Catania blindata e nella cornice cinquecentesca del monastero dei benedettini, sede dell’università, ha preso il via oggi la riunione ministeriale del G20 dedicata all’istruzione.

Un confronto fortemente voluto dalla presidenza italiana del foro internazionale che riunisce le principali economie del mondo. E che arriva subito dopo l’approvazione del Recovery italiano da parte della Commissione europea che comprende una prima tranche di 25 miliardi, con oltre un miliardo per asili nido e scuole a tempo pieno. Cosa porterà il G20? Più che altro dichiarazioni d’intenti al termine dei lavori presieduti dal ministro all’Istruzione Patrizio Bianchi. Lo scenario tratteggiato dall’Unicef a marzo scorso non è confortante: per 168 milioni di bambini in tutto il mondo le scuole sono state completamente chiuse per quasi un anno intero a causa dei lockdown. E circa 214 milioni di bambini a livello globale – ovvero 1 su 7- hanno perso più di tre quarti di scuola in presenza.

In apertura dei lavori stamattina Bianchi lo ribadisce tra le priorità: “Creare un più aperto sistema di educazione, non lasciare indietro nessun bambino”. Per il ministro “l’educazione è l’asse fondamentale per una crescita economica sostenibile e per una società che garantisca eguali diritti e opportunità a tutti. È un obiettivo che non riguarda solo l’Italia, ma tutti i Paesi. Dobbiamo mettere l’istruzione e la formazione al centro dell’agenda politica, a livello nazionale e internazionale”.

Parole in linea con quanto affermato stamattina dal presidente Sergio Mattarella all’inaugurazione del campus di Architettura al Politecnico di Milano: “L’università, l’istruzione e la cultura sono lo strumento, la strada per un percorso di benessere per il mondo”.

I ministri del G20, per la maggior parte collegati a distanza, condivideranno dunque le strategie per il futuro dell’istruzione anche in raccordo con il mondo del lavoro. Mentre a Catania si prepara la contestazione nel pomeriggio del Coordinamento siciliano no-G20 nel nome di Adil, il sindacalista travolto e uccisa da un camion durante la protesta nel settore della logistica in provincia di Novara.

“Lavorare e formarsi non saranno due sezioni separate dell’esistenza di una persona” dice il ministro Andrea Orlando a Rainews 24. L’Unesco, qui rappresentato con l’ex ministra Stefania Giannini che è vicepresidente con delega all’educazione, ha sin dall’inizio denunciato il rischio di un aumento delle diseguaglianze tanto da istituire una Coalizione mondiale per l’educazione, il Global Compact on Education. All’ultima conferenza mondiale sull’Educazione per lo sviluppo sostenibile Giannini aveva incalzato: “Ora è il momento per ogni sistema educativo di guidare la trasformazione necessaria per impostare il nostro mondo su una rotta più giusta e sostenibile”.

L’evento odierno segna il culmine del confronto tra i Paesi del G20 – tra cui Arabia Saudita, Brasile, Sud Africa, Stati Uniti, India, Giappone, Cina, Ue – iniziato a gennaio. “Persone, pianeta e prosperità” sono considerati determinanti per la ripresa, lo sviluppo e la stabilità delle economie. Parole d’ordine che necessitano attuazione concreta. Ieri Bianchi ha incontrato la vicepresidente dello Sviluppo umano della Banca mondiale, Mamta Murthi, e stamattina la ministra all’Istruzione dei Paesi Bassi Ingrid Van Engelshoven e il ministro all’Istruzione del Brasile Milton Ribeiro. “Tutti i Paesi stanno affrontando criticità simili, messe a nudo dalla pandemia – dice – possiamo venirne fuori soltanto con soluzioni condivise. Senza lasciare indietro nessuno”.