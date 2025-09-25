Fvg: Salute mentale e lavoro, un modello virtuoso di inclusione

Il Friuli Venezia Giulia si distingue per il supporto all’inserimento lavorativo delle persone con problemi di salute mentale. Due Centri di Salute Mentale dell’ASUFC hanno ricevuto la certificazione Fidelity per l’implementazione del metodo Individual Placement and Support (IPS). Questa metodologia, sviluppata negli Stati Uniti, si basa sull’idea che chi desidera lavorare è pronto a farlo, indipendentemente da diagnosi o difficoltà.

Nel 2024, sono stati avviati 67 inserimenti lavorativi su 114 utenti seguiti, un tasso del 58%, notevolmente superiore al 10% dei metodi tradizionali. I contratti stipulati includono 67 a tempo determinato e 8 a tempo indeterminato, perlopiù part-time, con una maggiore presenza di giovani adulti e persone di mezza età.

Il modello IPS si fonda su otto principi fondamentali: accesso diretto a lavori competitivi, assenza di criteri di esclusione, supporto continuo dai Centri di Salute Mentale, rispetto delle preferenze personali, ricerca rapida di opportunità lavorative, consulenza sui benefici economici, accompagnamento a lungo termine e creazione di connessioni con imprese locali.

La Fidelity Visit ha confermato l’aderenza a questi standard nei Centri di Salute Mentale di San Daniele del Friuli e Codroipo, dimostrando come l’approccio IPS si sia integrato nelle pratiche quotidiane. Esperti del settore, come il dottor Luca Fontana, presidente del Consorzio Il Mosaico, e il dottor Marco Bertoli, direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASUFC, sottolineano l’importanza di questo riconoscimento. Sottolineano che il lavoro è essenziale nel percorso di cura e nella recupero delle persone in difficoltà.