Fvg nel Mongol Rally 2025: avventura e solidarietà in viaggio

L’avventura del Mongol Rally 2025 si prepara a partire, con una squadra unica proveniente dal Friuli Venezia Giulia. Roberta Marussi, Simone Lamo e Roberto Tabaj, a bordo di una piccola auto, si cimenteranno in un viaggio che li porterà attraverso diverse nazioni e culture, affrontando sfide impreviste.

Questa competizione non è solo un test di resistenza per il team, ma anche un’opportunità per promuovere una causa importante. La loro missione si propone di sensibilizzare su temi sociali, unendo l’aspetto ludico dell’avventura con un forte impegno umanitario.

Il Mongol Rally è noto per le sue lunghe distanze, gli imprevisti e le strade impervie, e rappresenta un’occasione per vivere l’eccitazione del viaggio in modo autentico. La squadra, con grande determinazione, si prepara ad affrontare il percorso che li porterà dal Regno Unito alla Mongolia, sperando di superare non solo le sfide fisiche ma anche di lasciare un segno positivo lungo il cammino.

Con un bagaglio ricco di passione e solidarietà, questi tre viaggiatori stanno per iniziare un’avventura che li cambierà per sempre.