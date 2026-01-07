Fuzzlets: il successo di Parigi

Il Mini Studio, una realtà parigina che si concentra sull’intelligenza artificiale generativa, sta lavorando sul passaggio al cinema della sua pipeline produttiva e su modi per renderla disponibile a tutti. Il Mini Studio è noto per i suoi Fuzzlets, personaggi pelosi e colorati creati con l’intelligenza artificiale generativa, che sono diventati un fenomeno virale su YouTube grazie ai minivideo di canzoni per bambini.

I Fuzzlets hanno raggiunto 159 milioni di visualizzazioni mensili e 3,1 milioni di follower su YouTube, con costi di marketing pari a zero. Il Mini Studio descrive il proprio progetto come “il primo ecosistema per bambini e famiglie IA-nativo”, che non solo realizza storie, ma mette anche a disposizione il proprio processo creativo all’utenza, affinché possa creare contenuti propri in autonomia.

Il Mini Studio è nato come espansione di un marchio già esistente di contenuti dal vero, fondato da Youmna Chamcham, e ha a bordo anche la specialista in didattica e scienze comportamentali Marcella Ricca e l’afghano Fabrice Nadjari, ex-responsabile tecnico per la Presidenza francese. L’azienda sta diventando potente e si sta espandendo, raccogliendo investimenti che le consentiranno di sbarcare al cinema con il film Sunhaven and the Sunkeepers.

La produzione animata del Mini Studio ha un budget di 1/16 rispetto a quella tradizionale e può essere portata a termine da sole sei persone in tre settimane. Il film Sunhaven and the Sunkeepers vedrà quattro bambini e bambine trasportati magicamente nella terra dei Fuzzlets, incrociando la loro strada con due esseri del posto, Fuzzy e Purp. I contenuti del Mini Studio sono pensati con finalità pedagogiche e l’allargamento della creatività a bambini e famiglie, per una partecipazione attiva, svela una missione più ampia.