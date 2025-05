Futuro Tudor: decisioni prima del Mondiale per club

Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha dichiarato che informerà la squadra riguardo al suo futuro prima del Mondiale per club, previsto per giugno. Dopo aver guidato la Juventus in Champions League, Tudor ha sottolineato l’importanza di un incontro imminente con la società per discutere le decisioni future.

In un’intervista rilasciata a Sky e Dazn, l’allenatore ha evidenziato come la squadra necessiti di un paio di innesti mirati per migliorare, suggerendo che l’acquisto di giocatori esperti potrebbe rafforzare la rosa, attualmente considerata “un po’ verde”. Tudor era focalizzato sulle prestazioni della squadra e ha evitato di parlarne in precedenza, ma ora è pronto a affrontare le questioni future.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com