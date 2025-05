Futuro Sostenibile: Prospettive Concrete per il Domani

La disoccupazione ha effetti negativi non solo sull’economia, ma anche sul benessere psicofisico degli individui. Studi su The Lancet Psychiatry e dati dell’OMS confermano che la perdita di lavoro è un forte fattore di rischio per ansia e depressione. La disoccupazione prolungata influisce sulla capacità cognitiva e sull’identità, aumentando il rischio di malattie.

A fronte di queste problematiche, il corso gratuito “Welcome”, avviato da Solco Srl a partire da giugno 2025, si propone di mitigare l’impatto negativo dell’inattività. Inserito nel Progetto “Confluenze FSE+ 2021-2027” e finanziato dalla Regione Lazio, il corso è destinato a disoccupati e inoccupati residenti nella regione, inclusi coloro in condizioni di svantaggio sociale. L’iniziativa mira a fornire formazione inclusiva e orientata all’inserimento lavorativo.

Il programma prevede 140 ore di formazione in aula e 120 ore di stage, con un focus sullo sviluppo delle competenze umane e il riconoscimento di un’indennità di frequenza di 430 euro. Questo approccio appare cruciale per aiutare i partecipanti a ritrovare fiducia in sé stessi e a prepararsi per l’ingresso nel mondo del lavoro.

Ricerche, come quella dell’Università di Oxford, dimostrano che programmi formativi possono aumentare la felicità e l’inclusione sociale. Inoltre, si evidenzia come esperienze pratiche come stage possano facilitare l’inserimento lavorativo, con aziende disposte a assumere allievi già formati.

Le iscrizioni sono aperte fino al 3 giugno 2025, contattando [email protected]. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Solco Srl.

