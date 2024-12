Futuro? Qui sto bene, spero di rimanere a lungo

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha elogiato il Como in vista della partita di campionato in programma lunedì 23 dicembre. In conferenza stampa, ha descritto il Como come una squadra ben organizzata, con un mix di esperienza e giovani talenti, evidenziando anche le prestazioni di Fabregas. Inzaghi ha affrontato il tema degli infortuni, segnalando che oltre a Pavard e Acerbi, anche De Vrij e Darmian hanno avuto problemi. Ha dichiarato di voler valutare la loro disponibilità, mostrando una leggera speranza di recupero. Per quanto riguarda Barella, ha riferito che il giocatore si è allenato bene, manifestando fiducia nella sua condizione e nella possibilità di schierarlo nella prossima partita.

Inoltre, Inzaghi ha condiviso i suoi pensieri riguardo al futuro all’Inter, esprimendo il desiderio di rimanere a lungo nel club, dove si sente apprezzato e soddisfatto. Ha sottolineato che l’attuale periodo è caratterizzato da grande condivisione all’interno della squadra, ma ha anche riconosciuto la natura volatile del calcio, dove le situazioni possono cambiare rapidamente. Ha fatto riferimento alle parole di Lautaro, che ha descritto come “sottovalutato”, affermando che ognuno ha le proprie opinioni, ma sottolineando di sentirsi apprezzato da tifosi, società e giocatori.

Infine, Inzaghi ha accennato a una recente conversazione con l’ex presidente Zhang, con il quale ha scambiato buoni auguri. Ha notato che, sebbene ci siano stati cambiamenti nella gestione della società, i direttori sono rimasti gli stessi e avverte un senso di vicinanza da parte della società. In conclusione, il tecnico dell’Inter si prepara ad affrontare il Como con ottimismo, nonostante le difficoltà legate agli infortuni.