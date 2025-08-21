Futuro occupazionale in Italia: domanda di competenze chiave

Le previsioni sui bisogni occupazionali delle aziende italiane indicano un importante fabbisogno di personale nei prossimi anni. Le imprese, secondo i dati di Excelsior, cercheranno tra i 2,3 e i 2,6 milioni di profili con lauree scientifico-tecnologiche, diplomi tecnici e qualifiche professionali dal 2025 al 2029. Questi dati variano a seconda delle condizioni economiche generali.

In totale, si prevede che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, necessiteranno di assumere tra 3,3 e 3,7 milioni di lavoratori nel quinquennio. Le “Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine”, redatte da Unioncamere e dal ministero del Lavoro, evidenziano che ogni anno saranno disponibili posti per 247-268 mila laureati o diplomati di ITS Academy, 185-216 mila lavoratori con diplomi quinquennali e 125-146 mila con titoli di istruzione e formazione professionale.

Tra i profili più richiesti ci saranno ingegneri, esperti in informatica, economisti, matematici, fisici e tecnici in settori specifici come la logistica e la moda. Tuttavia, la difficoltà principale per l’Italia sarà soddisfare la domanda di competenze scientifico-tecnologiche, considerando il calo delle nascite. Si stima che i giovani con formazione terziaria possano essere sufficienti, ma ci saranno lacune in alcuni indirizzi.

Per le lauree STEM, si prevede una mancanza annuale tra 9.000 e 18.000 laureati, con carenze significative in ingegneria e scienze. Anche nei percorsi tecnici professionali si prevedono mancanze, con deficit tra 6.000 e 32.000 giovani. Infine, per la formazione professionale, l’offerta coprirà solo metà del fabbisogno, mentre sono richieste competenze green e digitali per milioni di lavoratori.