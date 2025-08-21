22.3 C
Roma
giovedì – 21 Agosto 2025
Economia

Futuro occupazionale in Italia: domanda di competenze chiave

Da StraNotizie
Futuro occupazionale in Italia: domanda di competenze chiave

Le previsioni sui bisogni occupazionali delle aziende italiane indicano un importante fabbisogno di personale nei prossimi anni. Le imprese, secondo i dati di Excelsior, cercheranno tra i 2,3 e i 2,6 milioni di profili con lauree scientifico-tecnologiche, diplomi tecnici e qualifiche professionali dal 2025 al 2029. Questi dati variano a seconda delle condizioni economiche generali.

In totale, si prevede che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, necessiteranno di assumere tra 3,3 e 3,7 milioni di lavoratori nel quinquennio. Le “Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine”, redatte da Unioncamere e dal ministero del Lavoro, evidenziano che ogni anno saranno disponibili posti per 247-268 mila laureati o diplomati di ITS Academy, 185-216 mila lavoratori con diplomi quinquennali e 125-146 mila con titoli di istruzione e formazione professionale.

Tra i profili più richiesti ci saranno ingegneri, esperti in informatica, economisti, matematici, fisici e tecnici in settori specifici come la logistica e la moda. Tuttavia, la difficoltà principale per l’Italia sarà soddisfare la domanda di competenze scientifico-tecnologiche, considerando il calo delle nascite. Si stima che i giovani con formazione terziaria possano essere sufficienti, ma ci saranno lacune in alcuni indirizzi.

Per le lauree STEM, si prevede una mancanza annuale tra 9.000 e 18.000 laureati, con carenze significative in ingegneria e scienze. Anche nei percorsi tecnici professionali si prevedono mancanze, con deficit tra 6.000 e 32.000 giovani. Infine, per la formazione professionale, l’offerta coprirà solo metà del fabbisogno, mentre sono richieste competenze green e digitali per milioni di lavoratori.

Articolo precedente
Incendi devastanti in Portogallo, governo sotto accusa
Articolo successivo
Giuseppe Molonia beccato con una misteriosa bellezza in Sicilia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.