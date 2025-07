Futuro incerto per i servizi sociali nella zona pisana

Il futuro della Società della Salute della zona pisana si prospetta incerto in vista dell’assemblea dei soci programmata per il primo agosto. Le forze politiche di opposizione sollevano preoccupazioni riguardo alla proposta di scioglimento del Consorzio, responsabile della gestione dei servizi sociali nel territorio, che include diversi comuni, tra cui Pisa, Calci e Vicopisano. L’uscita del Comune di Pisa dal Consorzio ha attivato questo processo, accendendo il dibattito sulle conseguenze per i servizi rivolti a persone fragili, tra cui anziani e disabili.

Le opposizioni chiedono un Consiglio comunale dedicato per discutere questa decisione che potrebbe impattare profondamente il sistema socio-sanitario. Il gruppo Diritti in Comune ha sottolineato l’importanza di garantire trasparenza e un confronto pubblico, esprimendo timori sull’attuale tempistica della convocazione, fissata nei mesi estivi, e sulla scarsità di coinvolgimento da parte dei sindaci dei comuni del Consorzio.

Particolare attenzione è rivolta alla condotta del Comune di Pisa, accusato di procedere senza coinvolgere adeguatamente il Consiglio comunale, come previsto dalla normativa vigente. Le opposizioni hanno quindi formalmente richiesto un incontro urgente prima della data stabilita.

La situazione si complica ulteriormente poiché la riorganizzazione interna degli uffici comunali è ancora in corso, con posti chiave non ancora ricoperti. La mancanza di comunicazione e il silenzio che circonda la questione stanno creando un clima di opacità che ostacola la partecipazione dei cittadini e la salvaguardia dei servizi già presenti. In questo quadro, le forze politiche chiedono un dibattito aperto e informato sulle trasformazioni in corso.