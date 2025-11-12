Futuro Economico Svizzero: Possibile Riduzione dei Dazi USA

Il futuro economico della Svizzera potrebbe segnare un cambiamento importante grazie a possibili riduzioni dei dazi statunitensi. Secondo indiscrezioni, i dazi potrebbero scendere dal 39% al 15%, offrendo un raggio di speranza per l’export elvetico. Questa notizia giunge in un contesto difficile, con l’amministrazione Trump che ha imposto tariffe senza precedenti a vari paesi, tra cui la Svizzera. Se confermato, l’accordo allineerebbe la Svizzera con l’Unione Europea, che ha già negoziato una soglia simile. Tuttavia, il clima resterebbe incerto, considerando la volatilità dei negoziati con Washington e le interruzioni passate delle trattative.

La svolta potrebbe derivare da un recente incontro tra Donald Trump e una delegazione di imprenditori svizzeri, che ha avuto un impatto positivo sul presidente. Questo incontro ha spinto Trump a incaricare il suo rappresentante per il commercio di intensificare le discussioni con Berna, segnando un cambiamento rispetto alla precedente posizione americana che accusava la Svizzera di un deficit commerciale. Il Consiglio federale ha fortemente contestato queste affermazioni, spiegando che le importazioni di servizi compensano il deficit.

Le ripercussioni di un accordo andrebbero oltre il commercio e influenzerebbero settori cruciali dell’economia elvetica, che mostrano già segnali di affanno. La Banca Nazionale Svizzera ha avvertito che le prospettive economiche sono deteriorate a causa dei dazi. Per il Canton Ticino e altre aree vulnerabili, la riduzione dei dazi potrebbe migliorare immediate capacità competitive. Tuttavia, ci sono timori sulla possibile richiesta da parte degli Stati Uniti di misure che potrebbero minacciare la tradizionale neutralità svizzera, creando un equilibrio complesso da gestire in un contesto geopolitico delicato.