Al Forum economico euroasiatico di Istanbul si discute in modo diretto del futuro della Russia e delle tensioni crescenti con l’Unione Europea, focalizzandosi sul mercato del petrolio e del gas russo.

Abbiamo intervistato Konstantin Simonov, direttore generale del Fondo per la sicurezza energetica della Federazione russa. Simonov afferma chiaramente che Ursula von der Leyen intende promuovere una “distruzione politica della Russia”. Secondo lui, i 19 pacchetti di sanzioni imposti a Mosca gravano principalmente sui cittadini europei, sostenendo che la politica economica dell’Unione Europea è inefficace e dannosa. Simonov sottolinea con fermezza che la Russia è resiliente e non isolata, citando il caso di Tucker Carlson, un giornalista americano che, visitando Mosca, è rimasto colpito dalla situazione.

Le sue dichiarazioni evidenziano la capacità della Russia di affrontare crisi e inflazione, smentendo l’idea che il paese sia in difficoltà. Anche voci italiane si uniscono al coro delle critiche: l’ambasciatore Alberto Bradanini esprime giudizi severi nei confronti delle politiche dell’Unione Europea.