Futuro digitale e Bitcoin: il dibattito a Siena sul cambiamento

Il Movimento Civico Senese ha organizzato un incontro pubblico sul tema della blockchain e del Bitcoin, dal titolo “La rivoluzione Bitcoin: come le cripto e la tecnologia blockchain stanno trasformando la società”. L’evento si svolgerà nella Sala Convegni di Palazzo Patrizi, in Via di Città 75, a partire dalle 17.

L’obiettivo dell’incontro è rendere Siena un centro di discussione sui cambiamenti economici e istituzionali derivanti dalle nuove tecnologie digitali. All’apertura dell’evento interverranno Giuseppe Giordano, rappresentante del Comune di Siena per lo sviluppo digitale, Francesco Michelotti, parlamentare della Commissione Affari Costituzionali, e Marcello Coppo, presidente dell’Intergruppo Parlamentare su Digital Asset, Blockchain e Bitcoin.

La partecipazione di figure istituzionali evidenzia l’importanza di un tema che interessa non solo esperti del settore, ma anche le politiche pubbliche, i sistemi economici e i diritti dei cittadini. La discussione sarà arricchita da contributi di studiosi e operatori del settore, tra cui Luca Busolli e Stefano Capaccioli, e figure conosciute nel mondo delle criptovalute come Marco Costanza e Davide Lowenstein, CEO di Whitebit Italia. Il dibattito sarà moderato da Filippo Anania, fondatore di The Cripto Show, che guiderà la conversazione su tematiche cruciali come la decentralizzazione, la sicurezza digitale e l’impatto democratico della finanza senza intermediari.

Questa iniziativa si integra nella strategia del Movimento Civico Senese, finalizzata a promuovere un’innovazione culturale ed economica nel campo digitale.