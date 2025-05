Futuro di Inzaghi e dell’Inter dopo la sconfitta in Champions

Dopo la sconfitta in finale di Champions League, il futuro dell’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, è incerto. “Vedremo nei prossimi giorni con la società”, ha dichiarato a Sky, rispondendo a chi chiedeva se guiderà la squadra al Mondiale per club a metà giugno. Inzaghi ha ricevuto un’importante proposta dall’Arabia Saudita ma ha preferito non pronunciarsi sul futuro, sottolineando la delusione per la finale persa.

In conferenza stampa, il tecnico ha ribadito che c’è una forte amarezza per il risultato, ma ha voluto rendere omaggio ai suoi giocatori, che, nonostante le difficoltà, hanno sempre dato il massimo. Con un contratto ancora in vigore per un anno, Inzaghi e la dirigenza si incontreranno per discutere il da farsi.

Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha confermato che non ci saranno cambiamenti immediati e ha elogiato Inzaghi per il lavoro svolto nei quattro anni trascorsi, insistendo che la sconfitta non cancella i meriti accumulati. Marotta ha riconosciuto la superiorità dell’avversario nella finale e ha ringraziato i tifosi per il loro supporto.

Con questa sconfitta, l’Inter chiude una stagione senza trofei. Marotta ha espresso soddisfazione per il cammino in Champions, evidenziando le vittorie contro squadre forti come Barcellona e Bayern Monaco, ma ha anche sottolineato l’importanza di rimanere uniti dopo questa delusione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com