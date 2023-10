Futuro di Barbara d’Urso in tv, dove la vedremo: “Ha qualcosa in serbo”

Barbara d’Urso e la sua nipotina hanno conquistato la nuova copertina del settimanale Chi: “Nonna col cuore. Il futuro? Ha qualcosa in serbo“. Dopo il mese passato a Londra e la settimana trascorsa a Parigi, Carmelita è tornata a Milano, dove è stata paparazzata insieme alla sua ‘creaturella’ e le foto sono state pubblicate dal magazine di Alfonso Signorini. E proprio nell’articolo dedicato alla popolare conduttrice, la giornalista Azzurra Della Penna azzarda delle ipotesi e riporta dei rumor su quello che la d’Urso potrebbe fare una volta concluso il contratto che la lega a Mediaset. Barbara infatti da gennaio 2024 sarà libera di andare dove vuole.

Secondo quanto riporta Chi, la d’Urso potrebbe sbarcare a Discovery, anche perché la responsabile della programmazione del gruppo ha sempre detto di stimare molto Barbara. Inoltre sul settimanale si legge di una possibile partecipazione a Domenica In e anche questa non è da escludere, visto che Mara Venier ha dichiarato che ospiterebbe più che volentieri l’amica.

Di sicuro il sogno di molti è uno…

“Intanto si guarda al futuro. Quello prossimo è di vera e totale distensione, con i figlioli, le nuore, gli amici, i nipoti, qualche happening, magari proprio Barbara organizzerà qualche evento. Poi a dicembre sarà più o meno contrattualmente libera da Mediaset. E non vuoi far partire le scommesse?

C’è chi allora prevede che andrà a lavorare per Discovery: la responsabile della programmazione Laura Carafoli ha lasciato intendere tra le righe più volte di nutrire tanta stima nei suoi confronti. Magari la aspettano a braccia aperte. Magari per bissare il successo di Fabio Fazio con Che tempo che fa? C’è poi chi la vuole “ballerina per una notte” a Ballando con le stelle da Milly Carlucci, chi persino ospite della “ex dirimpettaia” Mara Venier a Domenica In. Intanto Barbara D’Urso sorride e guarda in su, come sempre, come al solito”.