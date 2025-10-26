Futuro dell’Aeroporto di Ampugnano: dibattito a Siena

Il futuro dell’aeroporto di Ampugnano, situato nel comune di Sovicille, sta riaccendendo il dibattito pubblico. Il gruppo “Siena Sostenibile” ha deciso di intervenire attivamente solo dopo le elezioni e ha partecipato a un incontro con il Comitato AmpugnaNO per comprendere meglio gli aspetti concreti e le preoccupazioni legate al progetto.

La proposta di riqualificazione, avanzata da ENAC Servizi Srl, prevede un investimento di circa 34 milioni di euro per ripristinare lo scalo e realizzare un impianto fotovoltaico di venti ettari. Questa iniziativa ha ricevuto sia supporto che opposizioni e solleva una questione fondamentale: quali sono i criteri attraverso cui vengono prese le decisioni che influenzano il futuro del territorio e chi deve partecipare a tali scelte?

Da un lato, le istituzioni e alcuni gruppi politici vedono l’aeroporto come un’opportunità di sviluppo economico e turistico per la provincia di Siena; dall’altro, i comitati locali esprimono preoccupazioni per la mancanza di un processo trasparente e condiviso, temendo ripercussioni sulla salute e sull’ambiente.

I dubbi riguardano principalmente il metodo con cui le forze politiche attuali stanno affrontando la questione. L’area di Ampugnano è parte di un sistema territoriale che include Siena, Sovicille e la Val di Merse, e ogni intervento deve derivare da una pianificazione condivisa, basata su dati certi, studi di impatto ambientale e un dialogo aperto con cittadini, aziende e associazioni.

La proposta di un centro sportivo internazionale all’interno del progetto Tuscany Camp potrebbe, se valutata con attenzione, integrarsi positivamente e contribuire a creare un polo multifunzionale. I cittadini meritano politiche pubbliche trasparenti e un approccio partecipativo che restituisca credibilità alle istituzioni.