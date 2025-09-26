Futuro della sanità italiana: il ruolo delle strutture private

Ieri si è svolto un evento dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata del Lazio incentrato sul futuro della sanità italiana e sul ruolo delle strutture private accreditate. L’incontro, presieduto da Maurizio Pigozzi, ha avuto luogo presso le Officine Farneto e ha rappresentato un’opportunità per unire riflessione, cultura e socializzazione.

L’evento ha visto la partecipazione di relatori di spicco provenienti dai settori sanitario, istituzionale ed economico, inclusi il Ministro della Salute Orazio Schillaci e il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. I due ospiti hanno condiviso importanti considerazioni sul futuro della sanità in Italia e sull’importanza delle strutture private accreditate, generando un dibattito costruttivo finalizzato a stimolare nuove idee per il settore. Maurizio Pigozzi ha sottolineato l’importanza di momenti di confronto e collaborazione per dare vita a un futuro più forte e inclusivo per la sanità italiana.

Al termine del convegno, gli invitati hanno potuto gustare un buffet conviviale e partecipare a un dj set, arricchito dalla performance di una violinista. Questo finale musicale ha conferito alla serata un tocco di eleganza e ha favorito l’incontro informale tra i partecipanti, in un’atmosfera suggestiva e accogliente.