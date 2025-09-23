25.3 C
Futuro della sanità in Toscana: telemedicina e innovazione

Da StraNotizie
Futuro della sanità in Toscana: telemedicina e innovazione

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha visitato diverse città toscane, evidenziando la necessità di migliorare l’equilibrio tra assistenza ospedaliera e territoriale. Durante la visita a Siena, Grosseto e Arezzo, ha discusso l’importanza di implementare la telemedicina, l’intelligenza artificiale e la digitalizzazione per offrire una sanità più efficace, soprattutto per chi vive lontano dai grandi centri urbani.

Schillaci ha sottolineato che è fondamentale trovare un equilibrio tra ospedale e territorio, poiché la fragilità dell’assistenza territoriale è emersa chiaramente durante la pandemia. Con i fondi del Pnrr disponibili, il governo intende risolvere il sovraccarico dei pronto soccorso e migliorare i servizi offerti. Inoltre, ha ribadito come la digitalizzazione e la telemedicina possano trasformare l’esperienza sanitaria, permettendo consulti rapidi e accesso a specialisti, indipendentemente dalla localizzazione geografica del paziente.

Un altro aspetto importante che Schillaci ha toccato è la programmazione delle specializzazioni mediche, evidenziando le aree critiche come l’emergenza-urgenza e l’oncologia. Ha menzionato la necessità di ridare slancio a discipline come la radioterapia e l’anatomia patologica, che hanno registrato un calo di interesse negli ultimi anni. Con una legge delega presentata per il riordino delle professioni sanitarie, il governo mira a rinvigorire il servizio sanitario nazionale.

Durante il convegno “La Sanità che vorremmo in Toscana” ad Arezzo, hanno partecipato vari esperti del settore, tra cui il presidente di Federfarma Arezzo e medici specializzati, per discutere sulle future prospettive della sanità regionale.

