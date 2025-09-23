Futuro della sanità in Italia: telemedicina e Pnrr a confronto

L’incontro presso l’hotel Minerva ha messo in evidenza il futuro della sanità italiana, sottolineato dalla visita del ministro della salute Orazio Schillaci. Durante il convegno “La Sanità che vorremmo in Toscana”, che ha visto la partecipazione di esperti del settore, il ministro ha discusso alcuni dei temi più urgenti riguardanti il sistema sanitario.

Schillaci ha enfatizzato l’importanza di trovare un equilibrio tra ospedali e assistenza sul territorio, evidenziando come la pandemia abbia rivelato le fragilità dell’assistenza territoriale. Ha inoltre sottolineato come i fondi del Pnrr saranno cruciali per migliorare la situazione, con particolare attenzione alla digitalizzazione e alla telemedicina, strumenti che possono trasformare la sanità.

Il ministro ha anche richiamato l’attenzione sulla programmazione delle specializzazioni mediche, segnalando carenze significative nei settori di emergenza-urgenza e oncologia. Ha ribadito l’importanza di riqualificare discipline come la radioterapia e l’anatomia patologica, che hanno osservato un calo di interesse negli anni.

Inoltre, ha parlato dell’Alzheimer come una delle priorità nel settore sanitario. Schillaci ha criticato le recenti scelte fiscali della Regione Toscana, in particolare l’aumento dell’Irpef, sottolineando la necessità di evitare che i costi ricadano eccessivamente sui cittadini.

La senatrice Simona Petrucci ha elogiato gli organizzatori del convegno e ringraziato il ministro per il suo impegno nella sanità, evidenziando l’incremento dei fondi e le nuove leggi a tutela degli operatori sanitari. Ha concluso affermando che è giunto il momento di concretizzare questi cambiamenti anche in Toscana.