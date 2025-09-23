20.3 C
Roma
martedì – 23 Settembre 2025
Salute

Futuro della sanità in Italia: telemedicina e Pnrr a confronto

Da StraNotizie
Futuro della sanità in Italia: telemedicina e Pnrr a confronto

L’incontro presso l’hotel Minerva ha messo in evidenza il futuro della sanità italiana, sottolineato dalla visita del ministro della salute Orazio Schillaci. Durante il convegno “La Sanità che vorremmo in Toscana”, che ha visto la partecipazione di esperti del settore, il ministro ha discusso alcuni dei temi più urgenti riguardanti il sistema sanitario.

Schillaci ha enfatizzato l’importanza di trovare un equilibrio tra ospedali e assistenza sul territorio, evidenziando come la pandemia abbia rivelato le fragilità dell’assistenza territoriale. Ha inoltre sottolineato come i fondi del Pnrr saranno cruciali per migliorare la situazione, con particolare attenzione alla digitalizzazione e alla telemedicina, strumenti che possono trasformare la sanità.

Il ministro ha anche richiamato l’attenzione sulla programmazione delle specializzazioni mediche, segnalando carenze significative nei settori di emergenza-urgenza e oncologia. Ha ribadito l’importanza di riqualificare discipline come la radioterapia e l’anatomia patologica, che hanno osservato un calo di interesse negli anni.

Inoltre, ha parlato dell’Alzheimer come una delle priorità nel settore sanitario. Schillaci ha criticato le recenti scelte fiscali della Regione Toscana, in particolare l’aumento dell’Irpef, sottolineando la necessità di evitare che i costi ricadano eccessivamente sui cittadini.

La senatrice Simona Petrucci ha elogiato gli organizzatori del convegno e ringraziato il ministro per il suo impegno nella sanità, evidenziando l’incremento dei fondi e le nuove leggi a tutela degli operatori sanitari. Ha concluso affermando che è giunto il momento di concretizzare questi cambiamenti anche in Toscana.

Articolo precedente
Italia verso la regolamentazione dell’intelligenza artificiale
Articolo successivo
Milan-Napoli: incertezza per Leao e Buongiorno in campo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.