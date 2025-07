Futuro della salute: tecnologia e umanità insieme per il benessere

Il rapporto tra tecnologia e interazione umana riveste un ruolo fondamentale nel settore della salute, un tema centrale per Bayer Italia. Durante le celebrazioni per il 125° anniversario dell’azienda, che coincide anche con il compleanno dell’Aspirina, si è messo in evidenza come la tecnologia possa coesistere con e supportare le relazioni umane.

Mariarosaria Colazzo, responsabile delle vendite della divisione Consumer Health, ha sottolineato l’importanza di un approccio integrato. I consumatori, oggi, gestiscono il proprio benessere in modo autonomo, cercando informazioni online e confrontandosi con i farmacisti. Questo modo di operare evolve ulteriormente grazie all’intelligenza artificiale, che offre diagnosi rapide e accurate, ma non può sostituire la capacità umana di comprendere l’emotività e i contesti individuali.

Durante l’evento, è stata presente Angelica Iacovelli, giovane CEO di una startup tecnologica californiana, la quale ha condiviso come le sfide personali l’abbiano motivata a utilizzare la tecnologia per migliorare la vita delle persone, mantenendo sempre in primo piano l’importanza delle relazioni professionali.

Colazzo ha anche evidenziato il ruolo cruciale dei farmacisti, che guidano il pubblico nell’automedicazione e collaborano con i medici nelle fasi più delicate. Bayer si impegna a fornire formazione ai farmacisti, utilizzando piattaforme digitali e risorse dedicate per garantire che siano sempre aggiornati sulle novità.

Infine, Colazzo ha riferito che la divisione Consumer Health sta concentrando i suoi sforzi su aree come l’integrazione multivitaminica, la gastroenterologia e la dermatologia, sottolineando il principio che mettere al centro la persona è essenziale nell’approccio di Bayer.