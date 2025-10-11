24 C
Futuro della salute e alimentazione sostenibile a Salerno

A Salerno, si è svolto un convegno internazionale dedicato alla salute, alla ricerca e alla sostenibilità alimentare, presso la Fondazione EBRIS. L’evento, intitolato “One Health”, ha fornito una piattaforma per discutere come la salute umana, animale e ambientale siano interconnesse e influenzino la sicurezza alimentare.

Durante il convegno, esperti in vari settori hanno condiviso ricerche e best practices per affrontare le sfide legate all’alimentazione sostenibile. I partecipanti hanno analizzato come le pratiche agricole e le scelte alimentari possano impattare non solo sulla salute delle persone, ma anche sull’ecosistema.

Le discussioni hanno incluso l’importanza di promuovere un’alimentazione sana che rispetti l’ambiente, sostenendo l’idea che la salute dei cittadini sia strettamente legata alla salute del pianeta. È emersa la necessità di strategie collaborative che coinvolgano governi, settore privato e comunità per migliorare la qualità della vita attraverso un’alimentazione consapevole.

L’incontro ha rappresentato un passo significativo verso una maggiore consapevolezza delle problematiche legate alla salute e alla nutrizione, contribuendo a delineare un futuro in cui la sostenibilità e la salute siano al centro delle politiche alimentari globali. La condivisione di conoscenze e esperienze tra i partecipanti ha favorito un dibattito fruttuoso, utile per guidare le future ricerche e iniziative in questo ambito.

