Futuro della nautica: impatto e opportunità in Italia

Il Salone di Genova ospiterà l’appuntamento di QN Distretti, una rassegna focalizzata sull’impatto socio-economico delle filiere di produzione regionali, con particolare attenzione al settore della nautica. L’incontro si svolgerà giovedì 18 settembre, dalle 16 alle 18, presso l’Eberhard Theatre di Genova.

Il titolo dell’evento, “Di sistema e di frontiera: il futuro della nautica, dalla Liguria per l’Italia”, affronterà le tematiche legate all’economia nautica e marittima, un ambito fondamentale per il Paese, che contribuisce significativamente a creare ricchezza, occupazione e innovazione.

L’economia della nautica da diporto in Italia, comprendente nuove costruzioni, refitting e turismo nautico, genera oltre 27 miliardi di euro all’anno. L’effetto moltiplicatore di questo settore è notevole: ogni euro di valore diretto attivato dalla nautica genera quasi altri due euro, grazie agli acquisti di beni e servizi e alla domanda derivante dai redditi del settore.

Il comparto e il suo indotto danno lavoro a circa 157.000 persone nel Paese. La nautica italiana rappresenta una delle sue eccellenze, con Genova che funge da centro nevralgico. Il porto di Genova, noto come “Porta del Mediterraneo”, è uno dei maggiori e più strategici in Europa.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Salone Nautico Internazionale di Genova e Confindustria Nautica, mentre è sponsorizzato da TIM Enterprise, SACE e BPER Banca.