Economia

Futuro del lavoro in Italia: opportunità e tendenze attuali

Da StraNotizie
Sabato 4 ottobre si svolgerà un’importante iniziativa per favorire l’incontro tra studenti, neolaureati, imprese e cittadini. L’evento, organizzato in collaborazione con le Agenzie per il lavoro (Apl), avrà luogo nella Galleria del centro cittadino.

Dalle 10 alle 13, gli stand delle agenzie saranno aperti al pubblico, offrendo l’opportunità di incontrare personalmente i recruiter, presentare il proprio curriculum e scoprire le posizioni attualmente disponibili, oltre ai profili più ricercati dalle aziende. Parallelamente, si terrà a Palazzo Sersanti una tavola rotonda intitolata “Il futuro del lavoro”. Questo dialogo coinvolgerà il Comune, le imprese, le Apl, l’Its Academy e l’Università di Bologna, con la moderazione di Andrea Ferri, direttore de Il Nuovo Diario Messaggero, partner mediatico dell’evento.

