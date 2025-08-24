Futuro del lavoro in Italia: domande e carenze professionali

Le aziende italiane stanno cercando in particolare laureati in discipline tecnico-scientifiche e tecnici specializzati per il futuro. Secondo il report di Unioncamere sulle previsioni occupazionali, si stimano tra 3,3 e 3,7 milioni di lavoratori richiesti, includendo i rimpiazzi. Questo si traduce in un aumento netto dell’occupazione tra 237 mila e 679 mila unità a seconda del contesto economico.

Circa il 40% delle posizioni richiederà una formazione terziaria. Per gli anni a venire, si prevede un fabbisogno di 2,3-2,6 milioni di professionisti con studi scientifico-tecnologici. Le figure più ricercate saranno ingegneri, informatici, economisti e matematici. La domanda di diplomati ITS Academy, periti meccanici e tecnici della logistica aumenterà notevolmente. Ogni anno, si stima un bisogno medio di 247-268 mila laureati, 185-216 mila diplomati di scuola secondaria e 125-146 mila qualificati dell’istruzione e formazione professionale.

Tuttavia, esiste un mismatch significativo tra domanda e offerta. Per le lauree STEM, si prevede una mancanza annuale di 9 mila-18 mila candidati, con deficit più evidenti in ingegneria e nelle scienze matematiche e informatiche. Anche nel settore degli indirizzi economico-statistici e medico-sanitari si registrano gap significativi.

Le aziende che assumeranno di più saranno nel commercio e nel turismo, seguite da servizi pubblici e privati, sanità e finanza. A livello regionale, Lombardia e Lazio si confermano le aree con i maggiori fabbisogni.

Infine, le competenze digitali e green diventeranno sempre più fondamentali, e saranno richieste in alta percentuale nelle professioni future. I percorsi di istruzione tecnico-professionale, soprattutto quelli legati alle tecnologie, risultano strategici per affrontare questa sfida.