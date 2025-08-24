26.7 C
Roma
domenica – 24 Agosto 2025
Economia

Futuro del lavoro in Italia: domande e carenze professionali

Da StraNotizie
Futuro del lavoro in Italia: domande e carenze professionali

Le aziende italiane stanno cercando in particolare laureati in discipline tecnico-scientifiche e tecnici specializzati per il futuro. Secondo il report di Unioncamere sulle previsioni occupazionali, si stimano tra 3,3 e 3,7 milioni di lavoratori richiesti, includendo i rimpiazzi. Questo si traduce in un aumento netto dell’occupazione tra 237 mila e 679 mila unità a seconda del contesto economico.

Circa il 40% delle posizioni richiederà una formazione terziaria. Per gli anni a venire, si prevede un fabbisogno di 2,3-2,6 milioni di professionisti con studi scientifico-tecnologici. Le figure più ricercate saranno ingegneri, informatici, economisti e matematici. La domanda di diplomati ITS Academy, periti meccanici e tecnici della logistica aumenterà notevolmente. Ogni anno, si stima un bisogno medio di 247-268 mila laureati, 185-216 mila diplomati di scuola secondaria e 125-146 mila qualificati dell’istruzione e formazione professionale.

Tuttavia, esiste un mismatch significativo tra domanda e offerta. Per le lauree STEM, si prevede una mancanza annuale di 9 mila-18 mila candidati, con deficit più evidenti in ingegneria e nelle scienze matematiche e informatiche. Anche nel settore degli indirizzi economico-statistici e medico-sanitari si registrano gap significativi.

Le aziende che assumeranno di più saranno nel commercio e nel turismo, seguite da servizi pubblici e privati, sanità e finanza. A livello regionale, Lombardia e Lazio si confermano le aree con i maggiori fabbisogni.

Infine, le competenze digitali e green diventeranno sempre più fondamentali, e saranno richieste in alta percentuale nelle professioni future. I percorsi di istruzione tecnico-professionale, soprattutto quelli legati alle tecnologie, risultano strategici per affrontare questa sfida.

Articolo precedente
Tajani risponde a Salvini: la politica estera e l’idea di dialogo
Articolo successivo
Ucraina, giornata dell’indipendenza tra guerra e alleanze globali
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.