Futuro del ciclismo: velocità record nel World Tour italiano

Il panorama del ciclismo si evolve rapidamente, con gli atleti professionisti che aumentano la loro velocità media. Recenti analisi evidenziano come, attualmente, le corse del World Tour registrino una media di 43 chilometri orari.

Un’analisi approfondita del sito procyclingstats.com ha esaminato tutte le competizioni del World Tour, incluse le grandi corse a tappe e le classiche. Nel 2025, si sono svolti 165 giorni di gara, con una media di 42,913 chilometri orari. Se si guarda alle statistiche degli ultimi venticinque anni, si nota che dal 2001 al 2020 la media oscillava tra i 39 e i 40 chilometri orari, con un picco di 40,145 nel 2015. Tuttavia, il vero cambiamento si è avuto dopo il periodo del Covid, quando la media è passata da 40,437 nel 2020 a 42,913 nel 2025.

Matteo Trentin, ciclista della squadra Tudor, sottolinea vari fattori che contribuiscono a questo miglioramento. Tra questi, il progresso tecnologico riguardante biciclette, abbigliamento e caschi, oltre a innovazioni riguardanti la resistenza al rotolamento delle gomme. Inoltre, il tempo di pausa forzata per la pandemia ha permesso agli atleti di testare nuovi metodi di allenamento e nutrizione, migliorando così le loro prestazioni.

Maurizio Mazzoleni, sport manager della XDS-Astana, aggiunge che gli atleti hanno imparato a assimilare una quantità maggiore di carboidrati, permettendo loro di esprimere più energia durante le gare.