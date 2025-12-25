Futuro Carcano Spa, audizione in Regione Lombardia

È stata fissata per il prossimo 22 gennaio l’audizione della IV Commissione attività produttive, istruzione, formazione e occupazione della Regione Lombardia, in cui si discuterà del futuro della Carcano Spa e dei suoi 500 lavoratori. La convocazione arriva dopo le pressanti richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali Fiom Cgil e Fim Cisl di Lecco e Sondrio e dal consigliere regionale del Partito Democratico Gian Mario Fragomeli, che avevano chiesto un intervento urgente per fare il punto sui quasi 500 posti di lavoro a rischio tra i tre siti produttivi di Mandello del Lario, Andalo Valtellino e Delebio.

L’iniziativa dei sindacati era stata formalizzata con una lettera indirizzata alla commissione presieduta da Marcello Maria Ventura, nella quale avevano sottolineato l’urgenza di un confronto con l’azienda per comprendere gli sviluppi di quella che è stata definita come “un importante presidio industriale della nostra regione”. Il consigliere Fragomeli aveva depositato una richiesta di audizione chiedendo che venissero convocati non solo i sindacati e la proprietà, ma anche i sindaci dei tre comuni interessati e i presidenti delle province di Lecco e Sondrio.

La Carcano Antonio spa si trova in difficoltà da oltre un anno, da quando un grave incendio ha colpito lo stabilimento di Delebio. L’evento ha bloccato completamente la produzione di laminazione, con conseguenze immediate sull’intero ciclo produttivo dell’azienda. A complicare ulteriormente la situazione, il blocco dell’acquisizione da parte della società Luminovo Aluminium Ltd, fermata dal governo italiano con l’esercizio del golden power.

L’incontro del 22 gennaio rappresenta un momento cruciale per i lavoratori e le loro famiglie. Come aveva sottolineato Fragomeli nella sua richiesta di audizione, “dobbiamo capire rapidamente cosa sta accadendo e quale sarà il futuro di 500 famiglie delle nostre province”. La IV Commissione attività produttive della Regione Lombardia è presieduta da Marcello Maria Ventura e ha competenza su industria, piccole e medie imprese, artigianato, occupazione, mercato del lavoro e crisi aziendali.