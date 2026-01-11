Futurismo italiano

Lo storico e scrittore Giordano Bruno Guerri ha presentato il suo ultimo libro, “Audacia Ribellione Velocità. Vite strabilianti dei futuristi italiani”, in cui racconta la storia del Futurismo e dei suoi protagonisti. Secondo Guerri, il Futurismo è stato il più importante movimento culturale italiano dopo il Rinascimento e ha lasciato un’eredità che sopravvive ancora oggi nelle avanguardie, nelle invenzioni più contemporanee e nei costumi.

Il libro segue la storia del Futurismo dalle sue origini, con il genio rivoluzionario di Filippo Tommaso Marinetti, fino alla sua evoluzione e al suo rapporto con la guerra, le donne e il fascismo. Guerri ricostruisce la cangiante traiettoria umana e artistica dei protagonisti del movimento, come Boccioni, Prampolini, Balla e Depero, e analizza il legame del Futurismo con la modernità, la ribellione e la velocità.

Giordano Bruno Guerri è uno scrittore e storico di grande esperienza, che ha lavorato come direttore editoriale in Mondadori e ha condotto programmi televisivi per la RAI. Attualmente insegna storia contemporanea all’Università Guglielmo Marconi di Roma e è presidente della Fondazione del Vittoriale degli Italiani. Il suo libro è stato presentato in occasione del Premio letterario La Tore Isola d’Elba, che ha visto la partecipazione di molti autori e personalità del mondo della cultura.