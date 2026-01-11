2.6 C
Roma
domenica – 11 Gennaio 2026
Attualità

Futurismo italiano

Da stranotizie
Immagine del sito StraNotizie.it

Lo storico e scrittore Giordano Bruno Guerri ha presentato il suo ultimo libro, “Audacia Ribellione Velocità. Vite strabilianti dei futuristi italiani”, in cui racconta la storia del Futurismo e dei suoi protagonisti. Secondo Guerri, il Futurismo è stato il più importante movimento culturale italiano dopo il Rinascimento e ha lasciato un’eredità che sopravvive ancora oggi nelle avanguardie, nelle invenzioni più contemporanee e nei costumi.

Il libro segue la storia del Futurismo dalle sue origini, con il genio rivoluzionario di Filippo Tommaso Marinetti, fino alla sua evoluzione e al suo rapporto con la guerra, le donne e il fascismo. Guerri ricostruisce la cangiante traiettoria umana e artistica dei protagonisti del movimento, come Boccioni, Prampolini, Balla e Depero, e analizza il legame del Futurismo con la modernità, la ribellione e la velocità.

Giordano Bruno Guerri è uno scrittore e storico di grande esperienza, che ha lavorato come direttore editoriale in Mondadori e ha condotto programmi televisivi per la RAI. Attualmente insegna storia contemporanea all’Università Guglielmo Marconi di Roma e è presidente della Fondazione del Vittoriale degli Italiani. Il suo libro è stato presentato in occasione del Premio letterario La Tore Isola d’Elba, che ha visto la partecipazione di molti autori e personalità del mondo della cultura.

Articolo precedente
Sopravvivere su una zattera su Roblox? possibile?
Articolo successivo
Caricabatterie Smart 4x AA/AAA Nero
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.