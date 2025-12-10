FutureS, innovazione in Italia

Si è svolta a Roma, a Palazzo Núñez-Torlonia, la quarta edizione di FutureS, l’evento organizzato da Sisal per favorire il confronto tra istituzioni, aziende e stakeholder sulle sfide e le opportunità legate all’innovazione digitale. Questa edizione ha celebrato anche gli 80 anni di storia dell’azienda, confermando il ruolo di Sisal come protagonista della trasformazione tecnologica e culturale del Paese.

L’evento ha posto al centro dell’attenzione l’innovazione intesa come identità, ambizione e responsabilità delle aziende, una tensione che permette di trasformare il cambiamento in opportunità trasformative per l’impresa e la società. Durante l’evento, Carlo Alberto Carnevale Maffè, Professor of Strategy della Sda Bocconi School of Management, ha sviluppato una riflessione sul significato dell’innovazione nell’attuale scenario competitivo, affrontando temi come la capacità delle imprese di anticipare i futuri possibili e di costruire l’accelerazione in atto, con particolare riferimento all’Intelligenza Artificiale e allo sviluppo delle tecnologie ‘dual use’ in ambito civile e militare.

Il panel “Costruire il Futuro: Innovazione, Fiducia e Sviluppo digitale” ha visto la partecipazione di Camilla Folladori, Chief Strategy Officer di Sisal, e Max Pellegrini, Ceo di Namirial, che hanno offerto una riflessione sulla transizione verso un’economia in cui identità digitale e intelligenza artificiale diventano infrastruttura critica per le imprese. Nel panel conclusivo “Costruire il Futuro: Sisal, lo Sport e l’Italia che cambia”, Francesco Durante, Amministratore Delegato di Sisal, e Carlo Mornati, Segretario Generale del Coni, hanno dialogato sul valore sociale e culturale dell’innovazione e sul ruolo che Sisal ha avuto nel sostenere la crescita dello sport italiano.

Francesco Durante ha dichiarato che “FutureS è la nostra piattaforma per contribuire al dibattito sul futuro del Paese, portando un’idea di innovazione che unisca tecnologia, responsabilità e valore sociale”. L’evento ha messo in luce la necessità di un ecosistema digitale fondato su interoperabilità, fiducia e collaborazione, e ha sottolineato l’importanza di un dialogo continuo tra settore pubblico e privato per trasformare la trasformazione digitale in crescita sostenibile. Durante l’evento è stato presentato il libro “Sisal. Ottant’anni di Innovazione”, a cura di Luca Masia, edito da Allemandi.