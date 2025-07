Futures canadesi in rialzo tra incertezze commerciali USA

Martedì, i futures sull’indice di riferimento S&P/TSX in Canada hanno registrato un incremento dello 0,2%, in un contesto in cui gli investitori stanno monitorando le recenti proposte tariffarie del presidente statunitense Donald Trump. Nella giornata di lunedì, Trump ha comunicato a 14 nazioni, tra cui Giappone e Corea del Sud, l’intenzione di aumentare considerevolmente i dazi sulle importazioni statunitensi, rinviando l’attuazione al 1° agosto. Ha anche specificato che non ci sarebbe stata una scadenza definitiva, lasciando aperta la possibilità di proroghe in caso di proposte dai Paesi coinvolti.

La tensione commerciale globale, scaturita dalle politiche di Trump avviate ad aprile, ha indotto i vari stati a cercare accordi con gli Stati Uniti per proteggere le proprie economie. In questo contesto, il Canada ha recentemente abbandonato una tassa sui servizi digitali per le aziende tecnologiche americane, puntando a chiudere un accordo entro il 21 luglio.

Nel frattempo, i prezzi delle materie prime, come oro e petrolio, hanno subito un calo martedì. Inoltre, il ministro delle Finanze canadese ha esortato i vari ministeri a individuare risparmi, rivalutando le spese per i programmi e a riallocare i fondi verso progetti prioritari, secondo quanto riferito da un funzionario del governo.

Aura Minerals ha annunciato l’intenzione di quotare le proprie azioni al Nasdaq, con una valutazione prevista di 2,14 miliardi di dollari per l’azienda mineraria specializzata in oro e rame. L’indice S&P/TSX ha chiuso in ribasso lunedì, seguendo l’andamento negativo dei mercati statunitensi, suscitando nervosismo tra gli investitori canadesi.