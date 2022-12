– I future sui principali indici azionari americani si muovono al in ribasso, anticipando in negativo l’ultima sessione del 2022 di Wall Street, un anno da dimenticare i cui guadagni sono evaporati tra inflazione, tassi in rialzo, guerra in Ucraina e, da ultimo, il ritorno del Covid in Cina.

Il contratto sul sul Dow Jones cede cedono lo 0,46% mentre quello sullo S&P 500 arretra dello 0,66% e quello sul Nasdaq è in calo dell’1,01%.