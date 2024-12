FUTURAE HEROES: Inizio il 5 dicembre a Brescia con BIG MAMA

Dal 5 dicembre 2024, inizia Futurae Heroes, un progetto triennale che abbina la musica alla promozione dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Iniziativa che scaturisce dalla collaborazione tra Music Innovation Hub (MIH), Futura Expo e diverse istituzioni, intende coinvolgere le giovani generazioni per aumentare la consapevolezza e l’azione sulla sostenibilità.

Il primo evento di Futurae Heroes si svolgerà sempre il 5 dicembre alla Camera di Commercio di Brescia, alle ore 18.00. Durante la serata, sarà presentato il programma alla comunità e verranno consegnati i primi “Futurae Heroes Awards” a Caterina Caselli e Giacomo Maiolini, in riconoscimento dei loro 40 anni di carriera con Time Records, per aver sostenuto lo sviluppo dei giovani talenti. I premi consistono in statuette numerate realizzate in materiale riciclato, firmate da Cristian Fracassi, che raffigurano la Vittoria Alata, simbolo della città.

L’evento prevede anche un panel intitolato “Music talk to me”, sul potere trasformativo della musica, con partecipazioni di BigMama, prima artista ambassador del progetto, e Kikka Ricchio, moderato dal giornalista Luca Dondoni. La serata culminerà con un grande concerto dalle 20.30, featuring BigMama, Barkee Bay, Eyes Be Quiet e MarkerOne, condotto da Auroro Borealo, con ingresso gratuito su prenotazione.

Futurae Heroes prevede numerosi eventi annuali per promuovere l’innovazione e lo sviluppo sostenibile, con la partecipazione di vari artisti in talk e concerti. Tra questi eventi significativi ci sarà la settimana del Festival di Sanremo e la terza edizione di Futura Expo, che si terrà a Brescia il 7, 8 e 9 marzo 2025, includendo talk e concerti con ospiti diversi.

Il progetto punta a dare voce alle nuove generazioni attraverso tre programmi specifici per formare leader della sostenibilità. La TALENT FACTORY accoglierà 20 giovani under 25 presso la Camera di Commercio di Brescia, dove svilupperanno progetti sostenibili e contenuti per la comunicazione digitale. A partire da gennaio, Futurae Heroes implementerà anche percorsi di alternanza scuola-lavoro, supportando gli studenti con esperti del settore. Infine, il programma UP START mira a fornire supporto e empowerment alle organizzazioni del terzo settore tramite Cariplo Factory.

Per ulteriori dettagli, è possibile seguire Futurae Heroes sui social e sul sito web associato.