Futura Volley Giovani sconfitta da Talmassons

La Futura Volley Giovani ha subito la sua seconda sconfitta consecutiva, perdendo in casa contro la Cda Talmassons con un netto 3-0. Nonostante i meriti della squadra friulana, che è arrivata al decimo successo consecutivo e si è qualificata per le semifinali in Coppa Italia, la squadra di coach Mauro Tettamanti non ha giocato una partita all’altezza delle sue ultime prestazioni, che le avevano permesso di risalire fino al quarto posto.

La Cda Talmassons ha dimostrato di essere una squadra molto forte, con una battuta tatticamente incisiva, un attacco efficace e un muro che ha sbarrato la strada alle attaccanti della Futura Volley Giovani. La MVP del match è stata Efrosyni Bakodimou, che ha segnato 15 punti, mentre tra le giocatrici della Futura Volley Giovani, Sofia Rebora è stata la più efficace, con 9 punti e 2 muri.

Il primo set è stato vinto dalla Cda Talmassons con un punteggio di 25-17, grazie anche a una buona partenza che ha messo subito in difficoltà la Futura Volley Giovani. Anche il secondo set è stato vinto dalle ospiti, con un punteggio di 25-17, grazie a una prestazione molto solida in tutti i fondamentali. Il terzo set è stato il più combattuto, con la Futura Volley Giovani che ha tentato di riavvicinarsi, ma alla fine ha perso con un punteggio di 25-22.

La classifica dopo il match vede la Futura Volley Giovani ancora al quarto posto, con il distacco immutato nei confronti di Altino, mentre la Cda Talmassons si avvicina sempre più alla vetta. La prossima partita della Futura Volley Giovani sarà sabato 27 dicembre, quando affronterà la Nuvolì Altafratte alla Soevis Arena.