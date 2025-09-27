Futura Volley Busto Arsizio inaugura la nuova stagione in grande stile

L’atmosfera della Soevis Arena di Castellanza è stata elettrica durante la presentazione ufficiale della Futura Volley Giovani Busto Arsizio. La squadra si prepara per la settima stagione consecutiva in Serie A2. Il palazzetto è stato elegantemente allestito con un red carpet e decorazioni firmate Lanzarotti 1967, accogliendo atlete, sponsor e rappresentanti delle istituzioni.

I sindaci di Busto Arsizio e Castellanza hanno aperto l’evento. Emanuele Antonelli, sindaco di Busto, ha elogiato l’impegno della società, sottolineando i successi raggiunti nel corso degli anni. Ha incoraggiato le giocatrici a mostrare la stessa determinazione del personale che lavora dietro le quinte. Cristina Borroni, sindaca di Castellanza, ha espresso il suo orgoglio nel sostenere una squadra di così alto livello, promettendo ospitalità e supporto.

Il presidente Franco Forte ha ricordato il traguardo dei 18 anni di attività della Futura, esprimendo fiducia nonostante le difficoltà del campionato. Michele Forte ha aggiunto il suo orgoglio per la società, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito ai successi.

La serata ha visto la presentazione delle giocatrici e dello staff tecnico. La capitana Sofia Rebora ha promesso impegno e passione, mentre Gaia Moroni ha ricevuto calorosi applausi nonostante un infortunio. Momenti emozionanti hanno caratterizzato la festa, come quando Helena Sassolini ha ricordato la vittoria del titolo mondiale Under 21.

Il coach Gianfranco Milano ha parlato della responsabilità di far parte di una squadra così ben strutturata, mentre il direttore sportivo Matteo Lucchini ha delineato le ambizioni competitive per la stagione. La prima partita ufficiale sarà il 6 ottobre al PalaBorsani contro Altino, ma prima ci sarà il Trofeo Bruna Forte il 28 settembre, dove la squadra sfiderà Costa Volpino.