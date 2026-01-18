11.7 C
Futsal: Atletico Monreale supera Palermo 9-5

I biancorossi di mister Sciortino si sono imposti per 9-5 in una gara emozionante contro il Palermo Futsal. La partita è stata una vera e propria montagna russa, con continui cambi di vantaggio. Il Palermo Futsal è andato in vantaggio con il giovane talento Nicchia, ma l’Atletico Monreale ha ribaltato il punteggio con i gol di Passannanti e Sgarlata.

Il Palermo Futsal ha trovato la forza per reagire e ha pareggiato con il tiro di Lucchese. Sujon ha poi segnato il gol del sorpasso, ma l’Atletico Monreale ha trovato il pareggio con un tiro libero di Prestigiacomo. La partita ha continuato a cambiare punteggio, con l’Atletico Monreale che ha preso il comando con il gol di Affaticato e il Palermo Futsal che ha reagito con il gol di Sujon.

Nel secondo tempo, le due squadre sono state più caute, ma il Palermo Futsal ha trovato il pareggio con il gol di Gennaro. L’Atletico Monreale ha poi trovato il gol del vantaggio con Martines e ha preso il controllo della partita, trovando le reti della sicurezza con Passannanti, Sgarlata e Virruso. L’Atletico Monreale ha vinto la partita con un punteggio di 9-5, mostrando voglia di crederci e fortuna nei momenti topici. Il Palermo Futsal ha venduto cara la pelle fino all’ultimo in una gara emozionante.

