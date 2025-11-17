FUSIS M.C.F.: Psicoterapia Innovativa a Caserta

La FUSIS M.C.F. è una nuova scuola di psicoterapia cognitivo-comportamentale situata a Caserta, riconosciuta dal MIUR. La sua missione è integrare ricerca scientifica, pratiche cliniche e aggiornamento continuo, offrendo una formazione solida e innovativa.

La direzione della scuola è affidata alla Dr.ssa Laura Vitagliano e al Dr. Domenico Bove, che guidano lo sviluppo dei programmi formativi secondo gli standard delle neuroscienze e della psicologia.

Il percorso formativo, della durata di quattro anni, si basa sugli sviluppi più recenti della Terapia Cognitivo-Comportamentale (TCC) e delle terapie di terza onda, come l’Acceptance and Commitment Therapy (ACT), la Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) e la Terapia Metacognitiva Interpersonale (TMI).

Il piano didattico combina teoria, pratica clinica e supervisione, permettendo agli studenti di acquisire competenze nella diagnosi e nel trattamento dei principali disturbi psicopatologici, sia nell’età adulta che in quella evolutiva. Si utilizza un approccio basato su prove scientifiche, applicando i principali sistemi di classificazione diagnostica (DSM-5-TR, ICD-10-CM, ICF) e ponendo l’accento sulle risorse individuali e sul funzionamento dell’individuo, piuttosto che sulla mera categorizzazione diagnostica.

Per inaugurare il nuovo anno accademico, la scuola ha organizzato un Open Day, aperto a laureati in Psicologia e Medicina, interessati a intraprendere un percorso di specializzazione che coniuga rigore scientifico e attenzione alla dimensione umana del trattamento.

La FUSIS M.C.F. si trova in Viale delle Industrie 2 a Caserta e può essere contattata via email o telefono.