Fusione BPER e Popolare di Sondrio: cosa cambia nel settore?

Il panorama bancario italiano sta vivendo un’intensa fase di ristrutturazione, con operazioni di fusione che stanno guadagnando slancio. In particolare, BPER ha registrato oltre il 70% di adesioni all’offerta per Popolare di Sondrio, superando la soglia del 66,67% necessaria per procedere con le delibere assembleari straordinarie che porteranno alla fusione e alla ristrutturazione del Consiglio di Amministrazione.

L’obiettivo dell’operazione, sostenuta dai rispettivi amministratori delegati Gianni Franco Papa e Mario Alberto Pedranzini, è di integrare completamente BPS nel gruppo BPER, mantenendone comunque il brand. Papa ha evidenziato la possibilità di creare un istituto più competitivo, in grado di servire oltre sei milioni di clienti attraverso 2.000 filiali e gestendo circa 400 miliardi di euro in asset.

Le prime discussioni fra i leader delle due banche sono già iniziate, mirando a un processo di fusione che si desidera efficace e armonioso. Peraltro, l’agenzia di rating S&P ha già aggiornato i rating per riflettere l’attesa fusione, evidenziando la solidità finanziaria di entrambe le istituzioni e la possibilità di sinergie operative per un valore stimato di 290 milioni di euro entro il 2027.

Tuttavia, la fusione porterà a un incremento dell’esposizione del nuovo gruppo nel settore corporate delle PMI, dove BPS ha una forte presenza, soprattutto in Lombardia. La sfida principale sarà mantenere la clientela e la reputazione di gestione prudente nel corso del processo di integrazione.

Inoltre, si attende ora l’offerta pubblica di acquisto (OPA) di CF+ su Banca Sistema e la raccolta delle offerte vincolanti per Banca Progetto, recentemente svincolata da un periodo di amministrazione giudiziaria che ha portato a un drastico ridimensionamento della rete commerciale.