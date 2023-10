SIMALFA – i collanti adoperati nella produzione della maggior parte dei materassi , sono quasi sempre a base di solventi e prodotti chimici dannossi soprattutto per l’ambiente e non efficaci nel tempo. questo materaso invece , è stato realizzato con SIMALFA , colla innovativa a base d’acqua senza alcun tipo di solvente , in modo da garantire sia la salute della persona che dell’ambienteCertificazione tessile oeko-tex standard 100 per i tessuti utilizzatiCertificazione Oeko-tex standard 100 per i memory utilizzatiProdotti realizzati completamente in italia .

49,90 €