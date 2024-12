Furto sventato nella villa della famiglia Berlusconi all’Appia Antica: ladri immortalati dalle telecamere

Lunedì 2 dicembre, la villa della famiglia Berlusconi a Roma, conosciuta come Villa Grande o Villa Zeffirelli, è stata bersaglio di un tentativo di furto. La polizia è intervenuta rapidamente dopo che è scattato l’allarme. Secondo le prime informazioni, un gruppo di ladri, probabilmente due o tre, si sarebbe introdotto nel giardino della villa passando da una proprietà vicina. La sicurezza privata ha notato movimenti sospetti all’interno della tenuta, portando così all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno effettuato rilievi e accertamenti sul luogo.

Villa Grande, situata in via Lucio Volumnio, vicino all’Appia Antica, è proprietà della famiglia Berlusconi dai primi anni 2000. Silvio Berlusconi acquistò la villa nel 2001 per quasi 4 milioni di euro, ma successivamente fu concessa in comodato d’uso al regista Franco Zeffirelli, che vi abitò fino alla sua morte nel 2019. Dopo la scomparsa di Zeffirelli, la villa è tornata a essere utilizzata dalla famiglia Berlusconi, diventando un’importante sede per incontri politici e strategici, in particolare dopo il 2020, quando il Cavaliere ha ripreso possesso della proprietà.

La villa ha ospitato momenti cruciali della carriera politica di Berlusconi, inclusi colloqui significativi con leader di partito come Giorgia Meloni e Matteo Salvini. L’immobile copre 1.250 metri quadrati e comprende un parco, una piscina e una dependance. A febbraio 2024, la villa era stata inserita nella lista delle proprietà della famiglia in vendita, insieme ad altre come Villa Due Palme a Lampedusa e Villa Certosa, con l’indiscrezione che Pier Silvio Berlusconi volesse rilevarla interamente dagli altri eredi.

Dopo la morte di Zeffirelli, la villa ha subito una ristrutturazione che ha eliminato gli arredi e i cimeli del celebre regista, adottando uno stile più sobrio e istituzionale, caratterizzato da poltrone damascate e busti romani nel parco. Gli eventi di lunedì hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza della residenza e della famiglia Berlusconi.