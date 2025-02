Furto sventato grazie alla segnalazione di un parrocchiano

Un furto di candele è stato sventato nel Duomo di Bolzano grazie all’intervento della Polizia. Martedì pomeriggio, un fedele ha contattato la Centrale Operativa della Questura durante la preghiera, segnalando di aver visto tre persone rubare candele. Il fedele ha fornito una descrizione dettagliata di uno dei ladri, un uomo alto circa 180 cm, con cappellino di lana e giacca blu.

Gli agenti della Squadra “Volanti” sono intervenuti tempestivamente; effettuando controlli nelle strade vicine, hanno identificato e fermato un sospetto in Via Perathoner, corrispondente alla descrizione fornita. L’uomo, un 32enne senza fissa dimora, era in possesso di un sacchetto di carta contenente le candele rubate dal Duomo.

L’individuo era già conosciuto dalle Forze dell’Ordine per i suoi precedenti penali legati a reati contro il patrimonio. Nonostante ciò, il Decano della Cattedrale ha deciso di non presentare una denuncia formale, e le candele sono state restituite. L’uomo è stato poi rilasciato con un invito ad allontanarsi, mentre il Questore di Bolzano, Paolo Sartori, ha emesso nei suoi confronti un provvedimento di Divieto di Accesso alle aree urbane del Centro storico cittadino.

L’episodio evidenzia l’efficacia dell’intervento poliziesco e la cooperazione dei cittadini nel mantenere la sicurezza nel territorio.