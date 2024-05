Furto in cucina, se anche da voi viene lo stesso ladro vi conviene scappare

Ruba una lasagna e se ne va, le telecamere riprendono qualcosa di incredibile e mai visto prima

Una delle esperienze più spiacevoli che si possano vivere è senza dubbio quella di ricevere la visita dei ladri, a seguito di un incursione del genere, infatti, non solo ci si sente violati della propria privacy ma anche le perdite economiche possono essere ingenti. Sotto questo punto di vista la famiglia è però stata fortunata, l’intruso entrato in casa, infatti, non era per nulla interessato a gioielli o oggetti preziosi, ciò che lo ha trasformato in un vero Arsenio Lupin è stato invece l’odore proveniente dal frigo, emanato da una gustosa lasagna pronta per la cena. Se le telecamere non avessero ripreso tutto sarebbe stato difficile credere ad una storia simile, il filmato però non lascia dubbi.

Ruba la lasagna e se la da a gambe levate, l’orso nero sembrava saper quel che stava facendo!

In alcune zone del mondo lasciare aperte le finestre può essere davvero deleterio, anche se per fortuna alla famiglia di questa stravagante vicenda è andata tutto sommato bene. La vicenda ha avuto luogo in Connecticut, patria dell’orso nero americano, un vicino di casa alquanto pericoloso anche se, a giudicare dalle immagini, il paffuto orso sembrava tranquillissimo ed anche abbastanza pacifico.

La casa in campagna, ai margini di una zona boschiva ha incuriosito l’animale che sfruttando una finestra aperta con estrema esattezza è riuscito ad entrare e fare un piccolo giretto esplorativo, proprio come un vero “ladro gentiluomo”, senza toccare o mettere a soqquadro nulla. Una sortita che non avrebbe potuto essere meno invasiva quella ripresa dalle telecamere, se non fosse che ad un certo momento lo stomaco dell’orso ha avuto la meglio.

Dirigendosi verso l’uscita e passando davanti al frigo il naso sopraffino dell’animale ha infatti captato un odore irresistibile venire da lì dentro, è così che ha deciso di aprire e guardare, un’azione non scontata da parte di un orso ma che questo esemplare ha eseguito in maniera talmente naturale da non sembrare di certo la sua prima volta in assoluto.

Nel freezer pieno quello che ha attirato l’attenzione dell’orso è stata una lasagna, possiamo dunque di certo dire che il buongusto non manca all’animale che soddisfatto ha deciso di andare via senza toccare altro o creare alcune disordine. Se non fosse stato per le telecamere probabilmente nessuno si sarebbe accorto di nulla, il video comunque ha generato tantissima ilarità e la lasagna persa alla fine è sembrata un equo prezzo da pagare per aver assistito, ancora una volta, alla magnificenza di madre natura e di tutte le sue forme di vita.