Furto in casa della Vip dopo quello a sua sorella, il padre delle famose costretto ad intervenire: lo sfogo

Entrambe le sorelle Nasti sono state prese di mira dai ladri. Qualche giorno fa Chiara Nasti e il compagno Mattia Zaccagni hanno subito un importante furto nel loro appartamento e ora la stessa cosa è successa anche ad Angela Nasti.

Sorelle Nasti

Ecco che cosa ha detto il padre delle ragazze in merito a quanto accaduto.

I ladri prendono di mira le sorelle Nasti

Questo non è un momento particolarmente felice per le due sorelle Chiara e Angela Nasti. Le due ragazze, diventate entrambe influencer di successo, sono state letteralmente prese di mira dai ladri, i quali hanno colpito i rispettivi appartamenti delle donne.

Chiara e Angelica

I primi ad essere colpiti sono stati proprio Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, i quali sono stati derubati per la seconda volta qualche giorno fa. Diversi gioielli e borse di lusso sono state trafugate dal nido d’amore di questi due ragazzi che hanno quindi dovuto dire addio anche a numerosi orologi della Rolex.

Poche ore fa, invece, è stata Angela ad essere stata colpita dai ladri, in quanto il suo appartamento è stato messo sottosopra. Per la ragazza è stato un duro colpo, in quanto la sua casa stata messa a soqquadro e molti dei suoi oggetti di valore sono stati portati via.

Le parole del padre delle ragazze

A rivelare quanto accaduto alla più piccola delle sorelle Nasti proprio il padre delle due ragazze, il quale si è rivelato stanco e stremato per quanto sta capitando alle figlie. Ecco quali sono state le parole di Enzo Nasti. Sorelle Nasti Ora siete contenti? Con l’ennesimo furto con Angela abbiamo chiuso il cerchio perché ora non troverete niente più. State attenti, questa è follia. Lo scrivo per farvi aprire gli occhi svegliamoci oggetti personali presi da mer** senza dignità. Trovatevi un vero lavoro.

Ovviamente queste sono le parole di un padre disperato per quanto accaduto alle figlie che, invece, vorrebbe vedere serene e protette all’interno delle loro case. Purtroppo i furti sono all’ordine del giorno nella nostra società ed è per questo che le persone più in vista vengono maggiormente prese di mira.